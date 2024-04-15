Псковских школьников приглашают принять участие в фестивале математики

12:46, 15 апреля 2024, ПАИ

Учащихся псковских школ приглашают поучаствовать в фестивале математики, который пройдёт с 17 по 20 апреля на площадке ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

В среду, 17 апреля, с 15:00 до 17:00 состоятся мастер-классы «Интересно и просто о непростой математике» для учащихся 5–6 классов. В пятницу, 19 апреля, с 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы для учащихся 8–10 классов, где присутствующим расскажут о тайнах числа пи. На следующий день, 20 апреля, с 11:00 до 14:00 будут проводиться мастерские и мастер-классы для школьников. Дети узнают о теории вероятности и геометрии масс, а также специалисты проведут «Математический калейдоскоп».

Участников просят предварительно зарегистрироваться.

С программой фестиваля подробнее можно ознакомиться по ссылке.