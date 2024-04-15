О шести вакансиях главврачей в районных больницах Псковской области объявил комитет по здравоохранению

12:23, 15 апреля 2024, ПАИ

Комитет по здравоохранению Псковской области объявил о нескольких вакансиях в медучреждениях региона.

Речь идет о должностях:

- начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области;

- главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы;

- главного врача Новосокольнической межрайонной больницы;

- главного врача Опочецкой межрайонной больницы;

- главного врача Печорской районной больницы;

- главного врача Бежаницкой межрайонной больницы;

- главного врача Порховской межрайонной больницы.

«Если вы имеете знания, руководящий опыт, силы и желание сделать систему здравоохранения Псковской области лучше, то заполняйте анкету по ссылке или направляйте резюме на электронную почту is.zhavoronkova@zdrav.pskov.ru с указанием должности, на которую вы претендуете», – обратились к соискателям в комитете.

Справки по телефону 299-899 (добавочные 112 или 113).