О шести вакансиях главврачей в районных больницах Псковской области объявил комитет по здравоохранению
Комитет по здравоохранению Псковской области объявил о нескольких вакансиях в медучреждениях региона.
Речь идет о должностях:
- начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области;
- главного врача Пушкиногорской межрайонной больницы;
- главного врача Новосокольнической межрайонной больницы;
- главного врача Опочецкой межрайонной больницы;
- главного врача Печорской районной больницы;
- главного врача Бежаницкой межрайонной больницы;
- главного врача Порховской межрайонной больницы.
«Если вы имеете знания, руководящий опыт, силы и желание сделать систему здравоохранения Псковской области лучше, то заполняйте анкету по ссылке или направляйте резюме на электронную почту is.zhavoronkova@zdrav.pskov.ru с указанием должности, на которую вы претендуете», – обратились к соискателям в комитете.
Справки по телефону 299-899 (добавочные 112 или 113).