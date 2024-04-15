Руководитель психологической службы ПсковГУ «Содействие» поделилась итогами двухлетней работы

13:07, 15 апреля 2024, ПАИ

Уже третий год в Псковском государственном университете реализуется проект службы семейного консультирования «Содействие», который направлен на оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Руководитель службы, кандидат психологических наук Екатерина Ковалевская рассказала, какие вопросы волнуют псковских родителей больше всего, какие форматы работы используют специалисты, а также поделилась планами на будущее.

Более трех тысяч обратившихся

– Екатерина Владимировна, каких результатов удалось достичь за два года реализации проекта?

– За два года служба семейного консультирования «Содействие» успешно развивается в своей деятельности. Один из главных показателей этого – увеличилось количество людей, которые к нам обращаются. Если в первый год к нам обратилось порядка двух тысяч родителей, то в 2023 году это число уже приблизилось к трем тысячам, при этом значительная часть – более половины наших клиентов – обращались более двух и даже трех раз. Это говорит о том, что деятельность службы актуальна и полезна для нашей целевой аудитории. Даже стало поступать больше пожеланий относительно тем, которые родители хотели бы, чтобы мы осветили.

Мы продолжаем работать преимущественно в дистанционном формате: это проведение вебинаров, информацию о которых можно узнавать в нашей группе «ВКонтакте», это различные групповые дистанционные консультации, мастер-классы. Хотя, конечно, у нас сохраняется и очный формат работы – индивидуальные консультации с родителями по предварительной записи. Здесь мы готовы предложить услуги психолога, логопеда, однако хочу отметить, что мы не оказываем услуги детям. Проконсультировать родителя мы можем, но работу с ребенком по коррекции речи мы не проводим. Это не целевая направленность деятельности службы. Также у нас есть педагоги-методисты, которые всегда помогут родителям в вопросах обучения, организации образовательного, обучающего процесса, а также в воспитании детей разного возраста.

– Какие самые острые актуальные вопросы волнуют обратившихся?

– Если анализировать самые актуальные и острые вопросы, то их тематика сохраняется на протяжении всех лет – это вопросы взаимоотношений в семье между ребенком и другими членами семьи, чаще всего это отношения между братьями и сестрами. Также это отношения с ребенком-подростком, который в чем-то становится «трудным», менее контактным, и у родителей возникают сложности в общении.

Кроме того, к нам обращаются за рекомендациями по организации процесса выполнения домашних заданий, подготовки к ЕГЭ. Опять же, отмечу, что мы непосредственно не занимаемся предметной подготовкой ребенка к ЕГЭ, однако специалисты службы могут дать рекомендации, например, в вопросах предэкзаменационного стресса.

– Как псковичи могут обратиться за помощью?

– Обратиться за помощью родители могут через электронные формы регистрации, которые размещаются в нашей группе «ВКонтакте». Также можно записаться на консультацию к специалисту по телефону: 8-951-750-63-19. Кроме того, в нашей группе «ВКонтакте» мы анонсируем комплексные вебинарные недели, которые у нас проходят ежемесячно, размещаем информацию об актуальных мероприятиях. Там же можно зарегистрироваться на наши мероприятия.

Новые форматы работы

– Планируются ли какие-то новые форматы работы?

– Мы продолжаем развивать форматы работы, которые запустили с прошлого года. Это, например, ежемесячные онлайн-журналы про семью по различным тематикам. При этом у нас планируются дополнительные спецвыпуски этого журнала с привлечением ведущих специалистов, профессоров из Москвы. Первый такой выпуск планируется уже на 30 апреля. Тема: «Родители и педагоги: точки соприкосновения и очаги недопонимания». Приглашенный гость – Алексей Александрович Маер, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета.

В конце апреля будет выпуск с Лилией Львовной Тимофеевой, доктором педагогических наук, научным редактором журнала «Высшее образование сегодня», профессором кафедры общей и специальной педагогики Московского психолого-социального университета. Точную тему мы еще не формулировали, но Лилия Львовна занимается обучением дошкольников правилам дорожного движения, безопасности на дороге, поэтому будем двигаться в русле ее проблематики.

Еще один спецвыпуск будет, вероятнее всего, осенью. Мы пока думаем, какого гостя пригласить, но, конечно, это будет известный специалист нашей страны в области воспитания и развития детей, поэтому приглашаем всех зарегистрироваться и принять участие в этих выпусках.

Кроме того, в этом году мы планируем сделать не менее двух печатных выпусков нашего журнала с полезной информацией для распространения их в различных организациях социального характера, например, в школах на родительских собраниях.

– В каких еще направлениях продолжает работать служба консультирования?

– У нас продолжает работать семейная студия «По новым следам», руководителем которой является Арина Евгеньевна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательных технологий нашего университета. Основная идея семейной студии – просвещение и консультирование родителей по разнообразным психолого-педагогическим направлениям, выработка интереса у родителей к педагогике детства, удовлетворение их запросов на волнующие вопросы по проблемам воспитания и психолого-педагогического сопровождения, ответы на частые вопросы родителей по проблемам воспитания.

Также будет продолжаться цикл дистанционных консультаций в формате литературных бесед «Книжная полка для вашего ребенка», которые проводят Ирина Михайловна Михайлова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры образовательных технологий, и доктор филологических наук, профессор кафедры образовательных технологий Елена Ивановна Рогалева.

И конечно, мы всегда открыты для новых форм работы, поэтому постоянно придумываем что-то интересное!

Дальше – больше

– Что планируется реализовать по проекту в 2024 году?

– В марте по плану у нас проведение вебинарной недели под названием «Игровой марафон». Она будет посвящена различным играм, технологиям развития, обучения и воспитания ребенка, которые доступны для родителей и которые каждый может применять в процессе взаимодействия с ребенком.

В апреле проведем вебинары о семье и Родине, а в мае – о детях в цифровом пространстве. Затем в сентябре вновь организуем региональную неделю повышения родительской компетентности, в октябре – региональный родительский фестиваль, семейный калейдоскоп, который, кстати, мы начали проводить в прошлом году. На ноябрь запланировали неделю профориентации.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» и оказывает бесплатные консультационные услуги для родителей.