Более 200 заявок поступило на участие в ярмарке «Весна-2024» в Великих Луках

14:22, 15 апреля 2024, ПАИ

Более 200 заявок поступило на участие в универсальной торговой ярмарке «Весна-2024» в Великих Луках, пишут Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Среди участников представители предприятий, малого и среднего бизнеса, перерабатывающей промышленности и общественного питания, индивидуальные предприниматели и фермеры.

Кроме того, участниками ярмарки станут не только великолучане, но и гости из Тверской и Смоленской областей, Белоруссии и других стран.

Ярмарка будет проходить в Великих Луках на площади Ленина в субботу, 20 апреля, с 8:00 до 15:00. Посетители выставки смогут купить продукцию от местных умельцев и сельхозпредприятий.