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Общество

Пойдем гулять: Россияне рассказали, как справляются со стрессом

Девять из десяти опрошенных россиян с разной периодичностью сталкиваются со стрессом, а каждый пятый испытывает стресс регулярно, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Восстанавливают душевное равновесие россияне при помощи прогулок (11%) и занятий спортом (9%), уборки дома (2%) или работы в огороде (2%), в общении с друзьями или близкими (5%), смене деятельности (5%) и хобби (6%). Некоторые успокаиваются при помощи вредных привычек. Так, россияне предпочитают справлять со стрессом своими силами, делают вывод социологи.

При этом 11% россиян предпочитают думать о хорошем, медитировать, 4% хотят побыть наедине с собой, 2% анализируют ситуацию и ещё 2% стараются абстрагировать и не обращать внимание на стресс, а некоторые дают волю эмоциям – 3% грустят или плачут, 2% – кричат.

15% респондентов когда-то обращались за психологической помощью, из них 5% – в последние полгода. 84% опрошенных россиян никогда не были на приёме у психолога.

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