Утонувшего жителя Ленобласти ищут водолазы в дедовичском озере

13:45, 15 апреля 2024, ПАИ

Водолазы ведут поиски утонувшего в дедовичском озере жителя Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

50-летний житель Ленинградской области утонул в озере Иваньковское в Дедовичском районе. Водолазная группа областной службы спасения ведет его поиски.

На месте работают спасатели АСС.