Утонувшего жителя Ленобласти ищут водолазы в дедовичском озере
Водолазы ведут поиски утонувшего в дедовичском озере жителя Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
50-летний житель Ленинградской области утонул в озере Иваньковское в Дедовичском районе. Водолазная группа областной службы спасения ведет его поиски.
На месте работают спасатели АСС.
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