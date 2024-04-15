Площадку для подготовки кибатлетов планируют создать в Пскове
Площадку для подготовки спортсменов в дисциплине «кибатлетика» планирует создать Ассоциация ветеранов СВО в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко.
Спикер пресс-конференции отметил, что в планах ассоциации также – создание сборной команды Псковской области по кибатлетике, которая будет представлять регион на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России.
Также планируется организовывать соревнования по этой дисциплине, куда будут приглашаться спортсмены со всей России.
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