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Общество

Площадку для подготовки кибатлетов планируют создать в Пскове

Площадку для подготовки спортсменов в дисциплине «кибатлетика» планирует создать Ассоциация ветеранов СВО в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко.

Площадку для подготовки кибатлетов планируют создать в Пскове. Фото: фонд «Защитники Отечестсва»

Спикер пресс-конференции отметил, что в планах ассоциации также – создание сборной команды Псковской области по кибатлетике, которая будет представлять регион на всероссийских соревнованиях и чемпионатах России.

Также планируется организовывать соревнования по этой дисциплине, куда будут приглашаться спортсмены со всей России.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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