Пскович Степан Кондратьев стал призёром всероссийских соревнований по боксу

14:10, 15 апреля 2024, ПАИ

Пскович Степан Кондратьев стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по боксу физкультурно-спортивного общества «Спартак» среди юношей 13-14 лет. Состязания прошли в Люберцах Московской области с 7 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

Степан Кондратьев провёл три боя и в двух одержал победы.

Тренирует спортсмена Евгений Жданов.

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