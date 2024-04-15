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Пскович Степан Кондратьев стал призёром всероссийских соревнований по боксу

Пскович Степан Кондратьев стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по боксу физкультурно-спортивного общества «Спартак» среди юношей 13-14 лет. Состязания прошли в Люберцах Московской области с 7 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по боксу. Фото: Федерация бокса Пскова

Степан Кондратьев провёл три боя и в двух одержал победы.

Тренирует спортсмена Евгений Жданов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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