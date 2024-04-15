Дмитрий Шахов принял участие в обсуждении вопросов защиты прав людей с психическими нарушениями

15:54, 15 апреля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в обсуждении вопросов защиты прав людей с психическими нарушениями.

По приглашению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой псковский омбудсмен вместе с коллегами из Республики Коми Верой Железцовой и Светланой Агапитовой из Санкт-Петербурга приняли участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Конференция прошла в Нижнем Новгороде 12 и 13 апреля 2024 года.

Площадка объединила государственные и общественные организации, благотворительные фонды, профессиональные и родительские сообщества, рассказал ПАИ Дмитрий Шахов. Участники конференции смогли обсудить как сегодняшнее положение людей с психическими заболеваниями в России, так и вопросы, связанные с будущим в сфере обеспечения и реализации прав этой категории граждан, исходя из новых подходов направления государственной политики и недавних изменений федерального законодательства.

К участникам конференции с приветственным словом обратились губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, а также уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицина.

В конференции смогли принять участие все, кто заинтересован в улучшении системы предоставления социальных, реабилитационных, образовательных и прочих услуг для особых детей, подростков и взрослых. Помимо Дмитрия Шахова, в конференции принял участие и кандидат педагогических наук, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв.

Важность данного мероприятия заключается в том, что с 1 сентября вопросы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, войдут в компетенцию региональных уполномоченных по правам человека, подчеркнул Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов объяснил, что, несмотря на законодательные предписания, к сожалению, в России единая во всех регионах система государственной службы защиты прав пациентов в сфере психиатрии так и не была создана. Хотя, как подчеркнул псковский омбудсмен, федеральный закон предусматривал с 2013 года создание государством такой службы, которая должна была быть независимой от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, и защищать права пациентов учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, в том числе принимать их жалобы и заявления, которые должны были быть разрешены с руководителем указанной медицинской организации либо направляться в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд.

Единственная в России такая служба как раз и была создана только в Нижегородской области при активной поддержке региональных властей. С работой этой организации ознакомился Дмитрий Шахов.