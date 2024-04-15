Двенадцать упаковок кофе украл из магазина житель Новосокольников
12 упаковок кофе украл житель Новосокольников из магазина, сообщают Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.
13 марта неизвестный украл из магазина по улице Зеленой 12 упаковок кофе в ассортименте. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.
В краже подозревается безработный, ранее судимый 28-летний житель Новосокольников. Он дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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