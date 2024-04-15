Двенадцать упаковок кофе украл из магазина житель Новосокольников

16:38, 15 апреля 2024, ПАИ

12 упаковок кофе украл житель Новосокольников из магазина, сообщают Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

13 марта неизвестный украл из магазина по улице Зеленой 12 упаковок кофе в ассортименте. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей.

В краже подозревается безработный, ранее судимый 28-летний житель Новосокольников. Он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.