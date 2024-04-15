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Культура

Популяризацию храмов псковской архитектурной школы обсудили в Пскове

Дискуссионная площадка по достижению общественного согласия относительно сохранения, использования и устойчивого развития объекта Всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы» прошла в Центре туризма и творческих индустрий в Пскове сегодня, 15 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Популяризацию «Храмов Псковской архитектурной школы» обсудили в Пскове. Фото: ПАИ

В обсуждении принимали участие члены общественных советов при комитете по охране объектов культурного наследия, комитете по туризму и комитете по образованию Псковской области.

«Сейчас мы стоим в начале ещё более серьёзной работы, связанной с развитием работы по сохранению объектов Всемирного наследия. Первая главная задача – сохранение уникального наследия, вторая – продвижение этого наследия и третья – передача этой информации последующим поколениям. Зачастую без образовательной программы, без профориентации это невозможно. Я надеюсь, что три общественных совета станут нашим костяком, сейчас мы должны сформировать эффективную стратегию работы на ближайшие пять лет», – отметила заместитель директора, начальник службы управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО Научно-производственного центра по охране памятников Мария Лисенкова.

Участники дискуссионной площадки высказали свои идеи по сохранению, продвижению и популяризации объекта Всемирного наследия, а также особо ценных памятников народов России. В частности, они отметили важность совместных усилий при такой работе.

На фото Изабелла Коваль

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в Псковской области, достойны уровня национального маршрута, подчеркнула Мария Лисенкова. Этот национальный маршрут может появиться тогда, когда будет запущено судно «Иния», добавила председатель общественного совета по туризму комитета по туризму Псковской области Изабелла Коваль. Водный маршрут сможет объединить все памятники воедино.

Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

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