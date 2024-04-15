Московский исследователь изучила вислые печати из фондов Псковского музея

17:12, 15 апреля 2024, ПАИ

Специалист по палеографии, кандидат исторических наук, доцент факультета космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Анна Житенева провела работу в фондах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Исследование ученой посвящено сравнению графико-орфографических и палеографических особенностей надписей на псковских вислых печатях с текстами, выполненными писцами книгописной мастерской при Троицком соборе.

Сфрагистический материал из фондов Псковского музея-заповедника дает информацию о том, кто создавал надписи на матрицах для печатей, хранящихся в фондах музея. Судя по палеографическим особенностям, которые можно наблюдать на печатях, надписи на матрицах выполняли профессионалы, прошедшие вторую ступень обучения и владевшие мастерством писца. Об этом свидетельствуют приемы оформления и организации текста в небольшом пространстве. Также есть предположение, что они трудились в мастерской при Троицком соборе.

По мнению исследовательницы, есть интересные особенности, связанные с восприятием письменных источников, созданных в Пскове. Бытует мнение, в том числе среди ученых, что псковичи находились на периферии культурного пространства и все тенденции доходили до них позже. На самом же деле в Пскове были в курсе всех трендов, связанных, например, со вторым южнославянским влиянием.

На рубеже XIV-XV веков случился новый импульс в развитии письменности, появились новые традиции. Как известно, арабские цифры начали использоваться на Руси только в петровское время, летоисчисление шло от сотворения мира. Все числа и цифры обозначались при помощи кириллических букв. В это время число 900 сопровождалось двумя кириллическими буквами: либо «юс малый», либо «ц». Если в последнее десятилетие XIV века везде использовался «юс малый» (Ѧ), то с течением времени буква внезапно меняется на букву «ц». Она компактнее и экономнее, ее быстрее можно изобразить, это сподручнее, в том числе и на твердом материале.