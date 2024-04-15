Подведены итоги чемпионата Псковской области по киберспорту

17:36, 15 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по компьютерному спорту, который прошёл с 10 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

В дисциплине Dota2 лучшими стали великолучане Никита Гудаев, Денис Костягин, Захар Скачков и два полных тёзки – Артёмы Григорьевы из команды Cyber luki. В игре Counter-Strike: Global Offensive победила команда m1x в составе Максима Мурылёва, Ильи Селифонова, Андрея Семёнова, Кирилла Ломоносова и Павла Соловьёва.

В StarCraft 2 лучшим стал Сергей Родионов, Дмитрий Немов одержал победу в Tekken 8, в «Тетрисе» золотой награды удостоился Григорий Воробьёв, а в дисциплине DCL - the game выиграл Егор Абабков.

Все победители отправятся на чемпионат России по компьютерному спорту.

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