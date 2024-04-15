По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытово в Пскове

18:18, 15 апреля 2024, ПАИ

По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытовском лесу в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки публикации в СМИ о сносе древесно-кустарниковой растительности на территории Корытовского лесопарка Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения.

Установлено, что рубка лесных насаждений в количестве 141 дерева – сосен, берёз, осин и ясеней – произведена на территории Пскова в границах земельного участка с видом разрешённого использования в целях воспроизводства городских лесов и организации лесопарка города Пскова. Общий объём вырубленной древесины составил 125 кубических метров.

Причинённый в результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб превысил 7,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).