По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытово в Пскове
По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытовском лесу в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки публикации в СМИ о сносе древесно-кустарниковой растительности на территории Корытовского лесопарка Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения.
Установлено, что рубка лесных насаждений в количестве 141 дерева – сосен, берёз, осин и ясеней – произведена на территории Пскова в границах земельного участка с видом разрешённого использования в целях воспроизводства городских лесов и организации лесопарка города Пскова. Общий объём вырубленной древесины составил 125 кубических метров.
Причинённый в результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб превысил 7,7 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).
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По требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытово в Пскове
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