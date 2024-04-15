Печерянин завоевал бронзу во Всероссийском турнире по боксу среди юношей в Подмосковье

19:28, 15 апреля 2024, ПАИ

Печерянин Степан Кондратьев занял третье место во Всероссийском турнире по боксу среди юношей 13–14 лет, который прошёл в Люберцах Московской области в минувшие выходные. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Соревнования проходили с 7 по 14 апреля. Тренирует юного боксёра его отец Евгений Жданов.