Учебно-тренировочные сборы по подготовке к финалу ВсОШ по литературе начались в Пскове

19:42, 15 апреля 2024, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета начались учебно-тренировочные сборы по подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Занятия организует центр олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ с 15 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В программе сборов – лекции, практикумы, мастер-классы и индивидуальные консультации ведущих экспертов.

В роли преподавателей выступили члены ЦПМК и жюри заключительного этапа ВсОШ по литературе. В их числе член координационного совета Гильдии словесников, доктор филологических наук Софья Каганович, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Илона Мотеюнайте, учитель литературы Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных (Аничков лицей) Анна Полякова, учитель литературы ОАНО «Школа «Летово» Павел Прохоренко, доцент кафедры русской и зарубежной филологии Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат филологических наук, доцент Кирилл Соколов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского (СПб АППО) Сергей Федоров.

Также занятия для ребят проведут преподаватели ПсковГУ, члены жюри регионального этапа ВсОШ по литературе Надежда Лищенко и Мария Семёнова.