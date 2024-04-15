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Общество

Завод «Титан-Полимер» выступил партнёром ежегодного экологического фестиваля «Чистый город»

III ежегодный экологический фестиваль «Чистый город» стартовал в Пскове сегодня, 15 апреля.

Завод «Титан-Полимер» стал партнёром ежегодного экологического фестиваля «Чистый город». Фото: организаторы

В течение недели при поддержке Управления Росприроднадзора по Псковской области, Псковской городской Думы, ООО «Титан-Полимер», АНО «Экомир», городского пространства «ЭкоПрактика» и экоактивистов из «Экопроекта» будут проходить конференция, субботник, мастер-классы, встречи с писателями, награждение самых активных участников, пройдёт акция «Добрые крышечки».

О важности защиты окружающей среды, федеральных экологических акциях рассказал руководитель Управления Росприроднадзора по Псковской области Геннадий Полоцкий.

«Проведение фестиваля стало доброй традицией в нашей библиотеке. И с каждым годом он собирает всё больше и больше участников – и это все, кому небезразлична тема экологии», – отметила заведующая детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова.

Участников и партнёров фестиваля от коллектива завода «Титан-Полимер» также поприветствовал директор по коммуникациям предприятия Сергей Новохатка.

В этот же день в библиотеке открылись выставки арт-изделий ручной работы.

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