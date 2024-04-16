Никита Водопол наступил по народному календарю

07:00, 16 апреля 2024, ПАИ

Никита Водопол наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в VIII-IX веках.

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.

Особенно старались рыболовы; они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок.

Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.