Псковский перинатальный центр принимает у выпускников документы для получения целевых направлений

07:45, 16 апреля 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр принимает у выпускников школ 9 и 11 классов документы для получения целевых направлений до 15 мая, у выпускников высших учебных заведений – до 1 июля.

Обучение в ординатуре возможно по специальности «неонатология» и «акушерство и гинекология».



Целевое обучение – это возможность получить профессиональное образование за счет медицинской организации с последующим трудоустройством на срок не менее 3 лет, включая все меры социальной поддержки.



Студентам, проходящим целевое обучение от Псковского клинического перинатального центра, предоставляются меры поддержки:

- ежемесячное материальное обеспечение (за исключением июля и августа) для студентов медицинских колледжей – 4500 рублей, для орлинаторов – 10000 рублей;



- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области для студентов медицинских колледжей – 3000 рублей, для ординаторов – 5000 рублей.



Более подробно ознакомиться со сроками, правилами подачи документов и списками вузов можно на сайте комитета по здравоохранению Псковской области.