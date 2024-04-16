Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский перинатальный центр принимает у выпускников документы для получения целевых направлений 

Псковский клинический перинатальный центр принимает у выпускников школ 9 и 11 классов документы для получения целевых направлений до 15 мая, у выпускников высших учебных заведений – до 1 июля.

Обучение в ординатуре возможно по специальности «неонатология» и «акушерство и гинекология».

Целевое обучение – это возможность получить профессиональное образование за счет медицинской организации с последующим трудоустройством на срок не менее 3 лет, включая все меры социальной поддержки.

Студентам, проходящим целевое обучение от Псковского клинического перинатального центра, предоставляются меры поддержки:

- ежемесячное материальное обеспечение (за исключением июля и августа) для студентов медицинских колледжей – 4500 рублей, для орлинаторов – 10000 рублей;

- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение при прохождении практики на базе государственных медицинских организаций Псковской области для студентов медицинских колледжей – 3000 рублей, для ординаторов – 5000 рублей.

Более подробно ознакомиться со сроками, правилами подачи документов и списками вузов можно на сайте комитета по здравоохранению Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 апреля 2024

Псковский перинатальный центр принимает у выпускников документы для получения целевых направлений 
16 апреля 2024

Никита Водопол наступил по народному календарю
15 апреля 2024

Просидевшего на столбе двое суток енота сняли новороссийские спасатели
15 апреля 2024

Более 2540 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
15 апреля 2024

В Пскове подвели итоги областного Кубка по рукопашному бою
15 апреля 2024

Завод «Титан-Полимер» выступил партнёром ежегодного экологического фестиваля «Чистый город»
15 апреля 2024

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск
15 апреля 2024

Действия при выявлении больного с подозрением на холеру отработали медики псковской больницы 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...