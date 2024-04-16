Продажи российских вин выросли на 20%

08:30, 16 апреля 2024, ПАИ

Продажи российских вин в 2023 году выросли примерно на 20% по сравнению с годом ранее - до 786 млн литров. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

«За прошедшие с принятия специального федерального закона годы благодаря мерам поддержки отрасли, включая ее продвижение, растут спрос и продажи винодельческой продукции. В 2023 году без учета общепита российский рынок вина составил 786 млн литров, что примерно на 20% выше показателей 2022 года», - сказал Евтухов.

В частности, игристых вин было продано 216 млн литров, тихих вин - 564 млн литров. По его словам, российские вина занимают более 85% всего объема продаж в ценовой категории до 500 рублей.