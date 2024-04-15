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Общество

Неделя здоровья стартует в Пскове с 22 апреля

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделя здоровья», в котором порядка 10 молодёжных команд поборются за призовые места в пяти дисциплинах, состоится в Пскове с 22 по 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Так, в первый день соревнований, 22 апреля, с 13:00 до 16:00 на базе универсального спортивного комплекса «Олимп» будут играть в волейбол. 23 апреля в теннисном клубе «Гранд» в СРП «Простория» участникам предстоит сразиться в большом теннисе. На следующий день с 13:00 до 16:00 в УСК «Олимп» команды сыграют в футбол.

Совершенно новая дисциплина – турнир в виртуальной реальности – будет проходить на площадке центра виртуальной реальности Zaga-game с понедельника по четверг с 11:00 до 13:00.

Заключительным испытанием станет кроссфит – комплекс упражнений на различные группы мышц, в который будет входить подтягивание или отжимание, поднятие пресса на время, прыжки в длину, бег на 100 метров, а также подтягивание на брусьях и на рукавах. Данные испытания пройдут в клубе единоборств «Спортивное единство» (улица Инженерная, 76а), здесь же наградят сильнейшие команды, показывавшие лучший результат за все дни Недели здоровья.

Организаторы предупреждают, что к участию допускаются любительские команды из шести человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Кроме того, каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни, а за единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки. Отметим, несовершеннолетним участникам необходимо в обязательном порядке подготовить справку о допуске к занятиям физкультурой и спортом.

Регистрация обязательна. При всех возникающих вопросах по поводу мероприятия можно связаться с организаторами мероприятия по телефону 56-44-44. Организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр».

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