Выставка проектов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино откроется в Пскове

22:10, 15 апреля 2024, ПАИ

Выставку проектов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, смонтировали в Голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Поговорим о том, как правда о трагедии и героизме Ленинграда живёт сегодня в каждом уголке нашей страны и за её пределами», – отметили организаторы.

Презентационная сессия состоится 16 апреля в 11:00. Вход свободный.

Руководитель центра междисциплинарных исследований «Иностранки» Владимир Фролов представит творческие работы победителей международного конкурса сочинений и рисунков, а также эксклюзивные выставки документов из фондов библиотеки «Освобождение Ленинграда в зеркале мировой прессы», «Ленинград: подвиг народа».