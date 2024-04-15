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Культура

Выставка проектов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино откроется в Пскове

Выставку проектов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, смонтировали в Голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

​Выставка проектов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино откроется в Пскове. Фото: организаторы

«Поговорим о том, как правда о трагедии и героизме Ленинграда живёт сегодня в каждом уголке нашей страны и за её пределами», – отметили организаторы.

Презентационная сессия состоится 16 апреля в 11:00. Вход свободный.

Руководитель центра междисциплинарных исследований «Иностранки» Владимир Фролов представит творческие работы победителей международного конкурса сочинений и рисунков, а также эксклюзивные выставки документов из фондов библиотеки «Освобождение Ленинграда в зеркале мировой прессы», «Ленинград: подвиг народа».

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