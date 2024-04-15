В Пскове подвели итоги областного Кубка по рукопашному бою

22:22, 15 апреля 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по рукопашному бою состоялся в Пскове 13–14 апреля. В мероприятии приняли участие сборные команды из Пскова, Великих Лук, Гдова и Гдовского района, Великого Новгорода. Об этом ПАИ сообщила председатель спортивной федерации Дина Дымова.

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области в Пскове. Организатором состязаний выступил коллектив Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».

Для зрителей и участников кубка центром военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке УСК «Олимп» была организована выставка военного оборудования. Все присутствующие смогли принять участие в мастер-классах по тактической подготовке, тактической медицине, огневой подготовке и управлению БПЛА, сообщили организаторы.

Всего было разыграно 26 комплектов наград среди юношей и девушек старше 12 лет, мужчин и женщин. По инициативе организаторов лучшие спортсмены были отмечены призами за лучшую технику и за волю к победе, для чего были привлечены спонсоры.

На открытии соревнований были подведены итоги работы региональной Федерации рукопашного боя за прошедшие пять лет и вручены благодарственные письма. Награждение провёл старший тренер федерации Владимир Евдокимов.