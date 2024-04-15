Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове подвели итоги областного Кубка по рукопашному бою

Кубок Псковской области по рукопашному бою состоялся в Пскове 13–14 апреля. В мероприятии приняли участие сборные команды из Пскова, Великих Лук, Гдова и Гдовского района, Великого Новгорода. Об этом ПАИ сообщила председатель спортивной федерации Дина Дымова.

​В Пскове подвели итоги областного Кубка по рукопашному бою. Фото Сергея Моисеева, предоставлено организаторами

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области в Пскове. Организатором состязаний выступил коллектив Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».

Для зрителей и участников кубка центром военно-спортивной подготовки «Воин» на площадке УСК «Олимп» была организована выставка военного оборудования. Все присутствующие смогли принять участие в мастер-классах по тактической подготовке, тактической медицине, огневой подготовке и управлению БПЛА, сообщили организаторы.

Всего было разыграно 26 комплектов наград среди юношей и девушек старше 12 лет, мужчин и женщин. По инициативе организаторов лучшие спортсмены были отмечены призами за лучшую технику и за волю к победе, для чего были привлечены спонсоры.

На открытии соревнований были подведены итоги работы региональной Федерации рукопашного боя за прошедшие пять лет и вручены благодарственные письма. Награждение провёл старший тренер федерации Владимир Евдокимов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2024

Более 2540 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю
15 апреля 2024

В Пскове подвели итоги областного Кубка по рукопашному бою
15 апреля 2024

Завод «Титан-Полимер» выступил партнёром ежегодного экологического фестиваля «Чистый город»
15 апреля 2024

Бывший руководитель транспортной прокуратуры Псковской области назначен на должность в Архангельск
15 апреля 2024

Действия при выявлении больного с подозрением на холеру отработали медики псковской больницы 
15 апреля 2024

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к финалу ВсОШ по литературе начались в Пскове
15 апреля 2024

В Псковском районе провели субботник у монумента «Ледовое побоище»
15 апреля 2024

Второй этап регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в правительстве Псковской области 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...