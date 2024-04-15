Более 2540 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

23:09, 15 апреля 2024, ПАИ

2546 случаев ОРВИ выявлено на территории Псковской области с 8 по 14 апреля. Показатель заболеваемости составил 43,32 на 10 тысяч населения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрировано 1262 случая ОРВИ, или 49,6 % от общего количества заболеваний по области. Недельные эпидемические пороги по совокупному населению и в отдельных возрастных группах не превышены. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 59 %.

Кроме того, зарегистрировано 17 случаев COVID-19 с 8 по 14 апреля. Среди положительных результатов лабораторных исследований вирусы гриппа составили 18,8 % (грипп А).

Из числа прочих положительных проб: риновирусы – 31,2 %, РС-вирусы – 25 %, аденовирусы – 18,8 %, метапневмовирусы – 6,2 %.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыта одна группа в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.