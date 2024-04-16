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Общество

Работающие псковичи мечтают об отпусках на море

Работающие псковичи мечтают об отпусках на море, сообщается в опросе SuperJob. Об отпуске на море мечтает каждая третья женщина и только каждый пятый мужчина.

27% псковичей считают, что лучше всего провести летний отпуск на море. 15% советуют оставаться дома. 11% — выехать на дачу или в деревню. 10% горожан уверены, что отпуск этим летом следует проводить в России. 6% — в любом месте за границей, еще по 1% выделили конкретные направления — Турцию, Египет и страны Азии. Каждый двадцатый советует отдыхать на природе. По 4% голосов набрали Крым и курорты Краснодарского края. 2% респондентов рекомендуют отдыхать как можно дальше от людей. Еще 2% опрошенных советуют отправиться в путешествие в другой город. Такие известные внутренние туристические направления как Байкал, Дагестан и Алтай набрали по 1% голосов опрошенных.

Женщины чаще всего мечтают об отпуске на море. Среди мужчин же примерно поровну сторонников морского отдыха и домоседов.

Работающие горожане мечтают об отпусках на море и за границей чаще безработных.

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