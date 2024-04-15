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Экономика

Более четырёх миллионов рублей получит Псковская область на мероприятия по стимулированию занятости

4,129 миллиона рублей получит Псковская область на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, которые ищут работу для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях, сообщает сайт правительства России. Документ о распределении федеральных бюджетных средств между регионами подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован.

Обучение будет организовано в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей федерального проекта «Содействие занятости».

Кроме того, государство частично компенсирует расходы работодателей на оплату труда граждан, которые находятся под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, а также материально-техническое оснащение их рабочих мест.

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