Более четырёх миллионов рублей получит Псковская область на мероприятия по стимулированию занятости

09:42, 16 апреля 2024, ПАИ

4,129 миллиона рублей получит Псковская область на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, которые ищут работу для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях, сообщает сайт правительства России. Документ о распределении федеральных бюджетных средств между регионами подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован.

Обучение будет организовано в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей федерального проекта «Содействие занятости».

Кроме того, государство частично компенсирует расходы работодателей на оплату труда граждан, которые находятся под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, а также материально-техническое оснащение их рабочих мест.