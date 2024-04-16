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Происшествия

Свято-Введенский монастырь в Псковской области собирает средства на восстановление после пожара

Свято-Введенский женский монастырь в посёлке Владимирец в Островском районе собирает средства на восстановление после произошедшего там пожара, сообщается в группе обители в соцсети «ВКонтакте».

Здесь и далее фото из группы монастыря "ВКонтакте"

Полностью сгорели два здания, в одном из которых размещался лазарет, второе являлось сестринским корпусом.

В настоящее время монастырь нуждается в средствах, чтобы восстановить уничтоженные пожаром строения.

Реквизиты для пожертвований указаны в группе Свято-Введенского женского монастыря в "ВКонтакте"

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