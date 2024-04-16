Свято-Введенский монастырь в Псковской области собирает средства на восстановление после пожара
Свято-Введенский женский монастырь в посёлке Владимирец в Островском районе собирает средства на восстановление после произошедшего там пожара, сообщается в группе обители в соцсети «ВКонтакте».
Полностью сгорели два здания, в одном из которых размещался лазарет, второе являлось сестринским корпусом.
В настоящее время монастырь нуждается в средствах, чтобы восстановить уничтоженные пожаром строения.
Реквизиты для пожертвований указаны в группе Свято-Введенского женского монастыря в "ВКонтакте"
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16 апреля 2024
Свято-Введенский монастырь в Псковской области собирает средства на восстановление после пожара