Псковичи стали бронзовыми призёрами полуфинала первенства России по волейболу

11:30, 16 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, стали бронзовыми призёрами полуфинала первенства России по волейболу, который проходит в Костроме с 12 по 18 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Твери и Ростова.

Псковичи одержали уверенные победы над командами из Москвы, Твери и Ростова. Все встречи завершились со счётом 3:0. В игре против фаворита соревнований из Воронежа «Бригантина» уступила со счётом 0:3. В матче против петербуржцев псковские волейболисты в напряжённой борьбе уступили со счётом 2:3.

Два первых места соревнований напрямую отправятся на финал первенства России. Также Всероссийская федерация волейбола пригласит на финальный этап несколько команд, которые заняли третьи места в своих округах.

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