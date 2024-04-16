Участок Рижского проспекта в Пскове закрыли для движения на две недели
Участок Рижского проспекта в Пскове закрыли для движения автотранспорта на две недели. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Сегодня, 16 апреля, закрыли для автомобильного движения участок проезда около многоквартирного дома № 76/2 на Рижском проспекте. Движение на этом участке возобновят 30 апреля в 18:00.
Ограничение проезда осуществляется для проведения ремонта инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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