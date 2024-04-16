Великолучане стали победителями чемпионата Псковской области по футзалу

12:11, 16 апреля 2024, ПАИ

Великолучане стали победителями чемпионата Псковской области по футзалу. Финальный этап соревнований прошёл в Великих Луках с 12 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В финале турнира встретились сборные Пскова и Великих Лук. Великолучане выиграли со счётом 3:2 и стали победителями соревнований. В матче за третье место сошлись команды из Пустошки и Дедовичей. Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались дедовичские футболисты – 7:6.

Лучшим нападающим соревнований признали великолучанина Владислава Болдова, а его сокомандник Павел Иванов стал лучшим игроком турнира. В номинации «Лучший вратарь» статуэтку вручили Владиславу Афанасьеву из Пскова, а награду лучшего защитника получил Виталий Кудряшов из Дедовичей.

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