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Великолучане стали победителями чемпионата Псковской области по футзалу

Великолучане стали победителями чемпионата Псковской области по футзалу. Финальный этап соревнований прошёл в Великих Луках с 12 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Великолучане стали победителями чемпионата Псковской области по футзалу. Фото: Федерация футбола Псковской области

В финале турнира встретились сборные Пскова и Великих Лук. Великолучане выиграли со счётом 3:2 и стали победителями соревнований. В матче за третье место сошлись команды из Пустошки и Дедовичей. Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались дедовичские футболисты – 7:6.

Лучшим нападающим соревнований признали великолучанина Владислава Болдова, а его сокомандник Павел Иванов стал лучшим игроком турнира. В номинации «Лучший вратарь» статуэтку вручили Владиславу Афанасьеву из Пскова, а награду лучшего защитника получил Виталий Кудряшов из Дедовичей.

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