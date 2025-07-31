Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение рекламы VPN, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Теперь за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Речь идёт о тех материалах, которые включены в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, граждане могут получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 150 тысяч, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума РФ приняла закон, который вводит штрафы для пользователей и владельцев VPN.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2025

Вода в реке у городского пляжа Пскова не отвечает санитарным нормам – Роспотребнадзор
31 июля 2025

Стала известна программа празднования Дня города Печоры
31 июля 2025

Отец Андрей Вахрушев: Хор духовенства Псковской епархии исполняет только патриотические песни
31 июля 2025

Сильный ветер и град: публикуем последствия непогоды в Пушкиногорском округе
31 июля 2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN
31 июля 2025

Участники хора Псковской епархии рассказали, как проходит съёмка клипов
31 июля 2025

Крупный град выпал в Псковском районе
31 июля 2025

Около семи миллионов россиян зарегистрировались в единой биометрической системе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...