Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN

16:59, 31 июля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение рекламы VPN, пишет РИА Новости.

Теперь за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN, предусмотрен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Речь идёт о тех материалах, которые включены в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, за распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, граждане могут получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица – от 80 до 150 тысяч, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума РФ приняла закон, который вводит штрафы для пользователей и владельцев VPN.