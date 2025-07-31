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Общество

Стихия бушует в ряде муниципалитетов Псковской области

Стихия бушует в ряде муниципалитетов Псковской области, сообщают очевидцы.

Так, на Струги Красные обрушились сильный ливень и гроза. В посёлке отключили электричество.

  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»
  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»
  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»
  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»
  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»
  • Поваленные деревья
    Фото: «Струги»

Также в результате прохождения грозового фронта и порывов ветра без света остались жители Бежаниц, деревни Цевло, Фишнево, Финьково и других близлежащих населённых пунктов. Энергетики работают в режиме повышенной готовности и приступили к ликвидации последствий.

Кроме того, в Порховском округе убирают завалы после ураганного ветра, который бушевал вчера, 30 июля.

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