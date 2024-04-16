Борщевик стал героем выставки в Изборском музее

12:41, 16 апреля 2024, ПАИ

Изборский музей приглашает всех желающих посетить выставку и лекцию о борщевике Сосновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Искоренить нельзя помиловать» открылась на веранде музейного кафе «Блинная». Она посвящена проблеме распространения растения. На выставке расскажут об истории открытия борщевика, его внедрения в культуру в качестве силосного растения и о том, как распространение борщевика стало экологической проблемой в России.

Кроме того, 19 апреля сотрудница Псковской областной ветлаборатории Александра Сотникова прочитает лекцию «Распространение борщевика Сосновского на территории Изборско-Мальской долины».

Лекция состоится в Печорах на улице Печорской, 41а (флигель дома купца Анисимова) в 13:00.