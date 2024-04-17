Подведены итоги традиционных соревнований по армрестлингу в Пскове
Подведены итоги традиционного Открытого кубка по армрестлингу «Молодёжный», который прошёл в Пскове с 14 апреля. Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Дедовичей, Порхова, Опочки, Старой Руссы, Валдая, Сланцев, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также Крыма.
Первые места в разных весовых и возрастных группах заняли псковичи Максим Зуев, Владимир Пухов, Валерий Антонов и Алексей Скориков. Также лучшими стали Станислав Васильев из Сланцев, Вячеслав Таркович из Великого Новгорода и Никита Болдырев из Санкт-Петербурга.
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