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Юные футболисты клуба «Псков» стали победителями турнира «Псковская весна»

Футболисты клуба «Псков» 2011 года рождения стали победителями турнира «Псковская весна», который прошёл на псковском стадионе «Машиностроитель» с 11 по 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Юные футболисты ФК «Псков» стали победителями турнира «Псковская весна». Фото: пресс-служба турнира

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Выборга и Киришей.

Первое место досталось команде «Псков». Серебро завоевали великолучане спортшколы «Экспресс». Замкнули тройку лидеров петербуржцы из команды «Легирус».

Лучшим полузащитником турнира признали Артёма Евдокимова из футбольного клуба «Псков». Его сокомандник Егор Чванов стал лучшим игроком турнира. В номинации «Лучший вратарь» награду вручили великолучанину Сергею Буранову, а Евгений Григорьев стал лучшим нападающим. Также статуэтку лучшего защитника завоевал Эрдем Ёздемир из петербургской команды «Легирус».

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