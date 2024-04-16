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Общество

Ограждение установили вдоль опасного участка по дороге на Выбуты в Псковском районе

Ремонтные работы по дороге на погост Выбуты в Псковском районе подходят к завершению, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Ограждение установили вдоль опасного участка по дороге на Выбуты в Псковском районе. Фото здесь и далее: соцсети главы Псковского района Натальи Федоровой.

Вдоль наиболее опасного участка дороги протяженностью 250 метров установили ограждение.

Во время осмотра проведенных работ по ремонту дороги глава Псковского района указала подрядчику на необходимость подсыпки оснований опор ограждения и обустройство обочин.

В 2023 году на дороге до деревни Бабаево через Выбуты было уложено 2 километра асфальта, а также обустроена стоянка на 40 машино-мест и установлен остановочный комплекс для автобусов.

Наталья Федорова также добавила, что планируется дальнейшее благоустройство территории. 22 апреля будет проведен традиционный субботник.

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