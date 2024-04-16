Ограждение установили вдоль опасного участка по дороге на Выбуты в Псковском районе

13:00, 16 апреля 2024, ПАИ

Ремонтные работы по дороге на погост Выбуты в Псковском районе подходят к завершению, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

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Вдоль наиболее опасного участка дороги протяженностью 250 метров установили ограждение.

Во время осмотра проведенных работ по ремонту дороги глава Псковского района указала подрядчику на необходимость подсыпки оснований опор ограждения и обустройство обочин.

В 2023 году на дороге до деревни Бабаево через Выбуты было уложено 2 километра асфальта, а также обустроена стоянка на 40 машино-мест и установлен остановочный комплекс для автобусов.

Наталья Федорова также добавила, что планируется дальнейшее благоустройство территории. 22 апреля будет проведен традиционный субботник.