Ограждение установили вдоль опасного участка по дороге на Выбуты в Псковском районе
Ремонтные работы по дороге на погост Выбуты в Псковском районе подходят к завершению, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.
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Вдоль наиболее опасного участка дороги протяженностью 250 метров установили ограждение.
Во время осмотра проведенных работ по ремонту дороги глава Псковского района указала подрядчику на необходимость подсыпки оснований опор ограждения и обустройство обочин.
В 2023 году на дороге до деревни Бабаево через Выбуты было уложено 2 километра асфальта, а также обустроена стоянка на 40 машино-мест и установлен остановочный комплекс для автобусов.
Наталья Федорова также добавила, что планируется дальнейшее благоустройство территории. 22 апреля будет проведен традиционный субботник.
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