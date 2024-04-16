Научно-практические чтения «Мне памятно другое время…» состоятся в «Михайловском»

13:13, 16 апреля 2024, ПАИ

Научно-практические чтения «Мне памятно другое время…» состоятся в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе». Традиционная конференция, посвящённая изучению как исторических книжных собраний, так и отдельных изданий, являющихся книжными памятниками, начнёт свою работу в «Михайловском» 18 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В программу чтений включены доклады и сообщения, подготовленные исследователями, сотрудниками библиотек и музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор. Помимо 225-летия Пушкина, под знаком которого в «Михайловском» проходит весь 2024 год, докладчики отметят и некоторые другие круглые и юбилейные даты. Например, 610-летие Опочки и 70-летие библиотеки Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге.

Стать слушателем чтений и принять участие в обсуждении докладов и сообщений может любой желающий. С программой можно ознакомиться по ссылке.