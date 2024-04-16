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Стали известны победители чемпионата Великих Лук по баскетболу

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди мужских команд, который завершился 14 апреля, сообщили ПАИ в Федерации баскетбола Великих Лук.

Первое место чемпионата занял клуб «Регион 60». Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

В соревнованиях принимали участие восемь команд. Клуб «Регион 60», ВЛГАФК, спортшкола «Экспресс» и «Спартак» заняли первые и вторые места в группах и прошли в финал четырёх.

Первое место чемпионата занял клуб «Регион 60». Команда осталась непобеждённой на протяжении всего турнира. Более того, «Регион 60» обыграл всех соперников с разницей более чем в 20 очков. Второе место досталось сборной Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). Их основной соперник – спортшкола «Экспресс», она заняла третье место.

Лучшими игроками финала четырёх из каждой команды признали Валентина Кузьмина, Ивана Полякова, Даниила Макарова и Евгения Красильникова.

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