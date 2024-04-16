Подведены итоги псковской областной спартакиады учащихся по мини-футболу среди девушек
Подведены итоги 16-й областной спартакиады по мини-футболу среди девушек, которая прошла на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В соревнованиях приняли участие шесть команд из Бежаницкого, Печорского, Дедовичского и Куньинского районов, а также Пскова и Великих Лук.
Девушки из Бежаницкого района стали победителями состязаний, обыграв в финале серебряных призёрок из Печорского района со счётом 6:0. Бронза на счету команды Куньинского района.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Подведены итоги псковской областной спартакиады учащихся по мини-футболу среди девушек
Подведены итоги жеребьёвки всероссийского фестиваля хоккея с участием псковских команд