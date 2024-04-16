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Подведены итоги псковской областной спартакиады учащихся по мини-футболу среди девушек

Подведены итоги 16-й областной спартакиады по мини-футболу среди девушек, которая прошла на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Подведены итоги псковской областной спартакиады учащихся по мини-футболу среди девушек. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Бежаницкого, Печорского, Дедовичского и Куньинского районов, а также Пскова и Великих Лук.

Девушки из Бежаницкого района стали победителями состязаний, обыграв в финале серебряных призёрок из Печорского района со счётом 6:0. Бронза на счету команды Куньинского района.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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