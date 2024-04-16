Псковички стали победителями международного турнира по волейболу

13:46, 16 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина», стали победителями международного турнира по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Себежском районе 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

В состязаниях приняли участие пять команд из Пскова, Идрицы, Пустошки, Невеля и Шумилино.

Первое место соревнований досталось псковичкам. Вторыми стали волейболистки из Пустошки. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Идрицы.

Лучшим игроком турнира в псковской команде признали Арину Рюхину.

Тренируют псковичек Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».