Псковички стали победителями международного турнира по волейболу
Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина», стали победителями международного турнира по волейболу среди девушек 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Себежском районе 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».
В состязаниях приняли участие пять команд из Пскова, Идрицы, Пустошки, Невеля и Шумилино.
Первое место соревнований досталось псковичкам. Вторыми стали волейболистки из Пустошки. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Идрицы.
Лучшим игроком турнира в псковской команде признали Арину Рюхину.
Тренируют псковичек Анжела Цветкова и Ольга Муштукова.
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