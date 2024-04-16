В три тысячи рублей обошлось себежанину оскорбление экс-супруги
В три тысячи рублей обошлось себежанину оскорбление экс-супруги, сообщили ПАИ в прокуратуре Себежского района.
Женщина пожаловалась на оскорбления со стороны бывшего мужа, уточнив, что «мужчина допустил оскорбительные высказывания в ее адрес, используя бранные и нецензурные выражения, унижающие ее честь и достоинство».
Решением мирового судьи по результатам рассмотрения постановления прокурора Себежского района о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого правонарушения.
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