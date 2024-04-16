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Общество

Почти девять миллионов рублей похитили мошенники у псковичей на прошлой неделе

Ещё 11 жителей Пскова стали жертвами телефонных и интернет-мошенничеств. На прошедшей неделе злоумышленники похитили у псковичей 8,8 миллиона рублей, один из них отдал мошенникам сразу 3,4 миллиона, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Порядка девяти миллионов рублей похитили мошенники у псковичей за неделю. Фото: ПАИ

Ещё девять псковичей потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах». В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщали своим жертвам о том, что с их счетов пытаются списать деньги или оформить кредит от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои деньги на «безопасные» счета, указанные преступниками.

В некоторых случаях мошенники предлагали заменить счёт или сверить персональные данные, оформить кредит или продать товары в интернете, а также дополнительно заработать на инвестициях. Потерпевшие сами сообщали злоумышленникам данные банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в соцсетях.

По каждому факту возбуждены и расследуются уголовные дела.

Псковичей просят быть бдительными и не сообщать ПИН-коды и другие сведения о своих банковских картах, логины и пароли от аккаунтов, платежные данные, одноразовые коды из СМС.

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