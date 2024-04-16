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Общество

Более 4,6 км газовых сетей построено в Пскове в марте

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» в марте 2024 года построили более 4,6 км сетей газоснабжения, выполнено семь пусков газа, построено 22 газопровода-ввода, сообщили ПАИ в администрации города.

В марте строительство газовых сетей велось на улицах Ветряной, Боровой, Трояновского, Пионерской, Малолопатинской, Северной, Доценко, Фрунзе, Малой Паровозной, Капитана Руднева, Н. Васильева, Заречном переулке, Красногвардейской, Паровозной, Сосновой, Яна Райниса, Орлецкой набережной, Ваганова, Паневик, в переулке Инкубаторном, переулке Летнем, 1-й Полевой.

В Псковской области льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию. С подробностями можно ознакомиться по ссылке или в комитете по социальной защите Псковской области, телефон: 8 (8112) 29-99-98.

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