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Фиджитал-фестиваль пройдёт в Великих Луках 18 апреля

Фиджитал-фестиваль пройдёт на базе инженерно-экономического лицея в Великих Луках 18 апреля, сообщили ПАИ в «Федерации баскетбола Псковской области».

Фиджитал-фестиваль пройдёт в Великих Луках 18 апреля. Фото: «Федерации баскетбола Псковской области»

В рамках фестиваля пройдут соревнования в дисциплинах фиджитал UFC, фиджитал Fifa, фиджитал NBA и Dota 2.

16 апреля – последний день, когда можно зарегистрироваться на соревнования по фиджитал-баскетболу и Dota 2.

Организаторы отмечают, что всех участников фестиваля освободят от занятий в своих учебных заведениях на время проведения мероприятия.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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