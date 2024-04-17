Фиджитал-фестиваль пройдёт в Великих Луках 18 апреля
Фиджитал-фестиваль пройдёт на базе инженерно-экономического лицея в Великих Луках 18 апреля, сообщили ПАИ в «Федерации баскетбола Псковской области».
В рамках фестиваля пройдут соревнования в дисциплинах фиджитал UFC, фиджитал Fifa, фиджитал NBA и Dota 2.
16 апреля – последний день, когда можно зарегистрироваться на соревнования по фиджитал-баскетболу и Dota 2.
Организаторы отмечают, что всех участников фестиваля освободят от занятий в своих учебных заведениях на время проведения мероприятия.
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