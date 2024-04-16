Открытый турнир по армрестлингу пройдёт в Великих Луках

16:23, 16 апреля 2024, ПАИ

Открытый турнир по армрестлингу, посвящённый 101-й годовщине спортивного общества «Динамо», пройдёт в великолукском спорткомплексе «Стрелец» 20 апреля. Об этом сообщается в группе «Великие Луки. Армрестлинг» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в весовых категориях до 70, до 80, свыше 80 килограммов и абсолютной весовых категориях среди борцов старше 14 лет.

Среди женщин состязания пройдут только в абсолютной весовой категории. Призёров наградят грамотами и медалями. Призёров в командном зачёте наградят кубками.

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