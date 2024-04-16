Выставка псковских пейзажей открылась в Центре туризма

17:01, 16 апреля 2024, ПАИ

В Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4) в Пскове открылась выставка «Наши чудные мгновенья», посвящённая 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Выставка – результат выездного пленэра Котласского объединения художников, которые гостили в Псковской области прошлым летом. Они рисовали Псков, Пушкинские Горы и Печоры. К художникам из Котласа присоединились и преподаватели Детской школы искусств Пскова, чьи работы также представлены на выставке.

Посетить экспозицию можно до 9 мая.