13 тысяч саженцев фундука не пропустили через госграницу в Псковской области
13 600 саженцев фундука сорта «римский», ввозимых из Республики Сербия в Краснодарский край, не пропустили на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Саженцы фундука не прошли фитосанитарный контроль, так как на маркировочных этикетках отсутствовала информация о стране-экспортёре. Их ввоз на территорию России запрещён.
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