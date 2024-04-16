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Общество

13 тысяч саженцев фундука не пропустили через госграницу в Псковской области

13 600 саженцев фундука сорта «римский», ввозимых из Республики Сербия в Краснодарский край, не пропустили на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

13 тысяч саженцев фундука не пропустили через госграницу в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Саженцы фундука не прошли фитосанитарный контроль, так как на маркировочных этикетках отсутствовала информация о стране-экспортёре. Их ввоз на территорию России запрещён.

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