13 тысяч саженцев фундука не пропустили через госграницу в Псковской области

17:32, 16 апреля 2024, ПАИ

13 600 саженцев фундука сорта «римский», ввозимых из Республики Сербия в Краснодарский край, не пропустили на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Саженцы фундука не прошли фитосанитарный контроль, так как на маркировочных этикетках отсутствовала информация о стране-экспортёре. Их ввоз на территорию России запрещён.