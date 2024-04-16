В Пскове стартовал очный этап городского конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации – 2024»
На базе МБОУ «Гимназия № 29» в Пскове проходит очный этап городского конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации – 2024». Мероприятие состоялось сегодня, 16 апреля, сообщили ПАИ в управлении образования администрации Пскова.
В конкурсе принимают участие 40 управленческих команд образовательных организаций города, среди них – 18 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, семь учреждений дополнительного образования.
16 апреля очный этап конкурса проходит для дошкольных образовательных учреждений, 23 апреля пройдёт для общеобразовательных учреждений, 2 мая – для учреждений дополнительного образования.
В Пскове стартовал очный этап городского конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации – 2024»
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