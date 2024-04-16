Стенд Псковской области обновили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

20:37, 16 апреля 2024, ПАИ

Обновлено выставочное пространство стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«На стенде нашей Псковской области появилось ещё больше цветов. Другие стенды тоже расцвели яркими красками», – говорится в сообщении.



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области







Ранее сообщалось, что квест по псковским барсикам стартует 1 мая. Он разработан в двух версиях – для взрослых и детей. Обе сейчас активно тестируются.