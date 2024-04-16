Стенд Псковской области обновили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Обновлено выставочное пространство стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
«На стенде нашей Псковской области появилось ещё больше цветов. Другие стенды тоже расцвели яркими красками», – говорится в сообщении.
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
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Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
Ранее сообщалось, что квест по псковским барсикам стартует 1 мая. Он разработан в двух версиях – для взрослых и детей. Обе сейчас активно тестируются.
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