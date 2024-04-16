Музыкальный конкурс «Битва хоров» пройдёт в рамках фестиваля ​«Моя еда» в Пскове

21:07, 16 апреля 2024, ПАИ

В рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» в Пскове пройдёт музыкальный конкурс «Битва хоров». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются хоровые коллективы, проживающие на территории Псковской области, являющиеся представителями разных жанров, поющие в академической, эстрадной или этнической манере вокального исполнения.

До 12 мая необходимо направить на электронную почту info@tkd-pskov.ru заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, две фотографии коллектива, ссылку на видеозаписи своих выступлений. Видеозаписи выступлений необходимо загрузить с помощью облачных хранилищ файлов.

Главный приз – 20 тысяч рублей, сообщили организаторы.